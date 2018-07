Au nom de l’humour, Anik Jean a accepté de participer au gala ComedieHa ! animé par Véronique Cloutier... l’ex de son mari Patrick Huard.

« On fait un premier numéro ensemble, Patrick et moi. Je trouvais ça le fun que Véro nous le demande. Elle me l’a demandé en premier, parce qu’elle savait que ça passerait mieux ! Je suis amie avec les ex de Patrick et je crois qu’il capote », dit-elle en riant, accompagnée de son conjoint à la première du film 1991, à la Place des Arts.

L’élaboration de ce numéro aura permis à la chanteuse de se découvrir une nouvelle passion pour l’humour. Et qui sait, peut-être même poursuivra-t-elle dans cette nouvelle avenue.

« Mon chum me relaxe. Je me dis : avec son expérience, on dirait que tout va bien aller. Le thème aussi est dans mes cordes, car c’est de la musique. Je me suis rendu compte que je n’étais pas pire en humour. J’aime beaucoup l’humour, même si je suis une fille très dark. On est les prochains Morissette », lance-t-elle à la blague.