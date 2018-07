L’Europe en huit temps

Sophie Desmarais a pu profiter du tournage du film Don’t Read This on a Plane, en mai dernier, pour visiter non pas un, mais bien huit pays d’Europe.

« On a tourné en Italie, au Portugal, en France, en Allemagne, en Hongrie, en Roumanie, en Hollande et en Grèce. J’ai eu plein de temps pour profiter des villes, on avait des petites journées de tournage. J’ai fait un séjour à Santorin et je dois dire que c’était assez incroyable », relate-t-elle, croisée sur le tapis rouge de la première du spectacle Odysseo de Cavalia, mercredi dernier.

Dans ce prochain film du réalisateur australien Stuart McBratney, la comédienne québécoise devient Jovana Fey, une jeune auteure à succès qui fait une tournée dans le Vieux Continent afin de promouvoir son troisième bouquin.

« Mais dès qu’elle arrive, elle apprend que son éditeur a fait faillite et elle n’a pas d’endroits où loger ni d’argent. Elle fait du pouce et du couch surfing », explique-t-elle.