L’importance de la famille chez les Inuits

J’ai fait dernièrement un voyage dans le nord du Québec dont une partie en train. Ce long voyage de 10 heures m’a permis d’observer les Inuits qui constituaient la plus grosse cohorte du train, soit le ¾ des passagers.

Ces familles composées de grands-parents de parents et d’enfants, m’ont littéralement charmée par la façon qu’ils avaient de s’entraider et de partager un repas commun apprécié de tous. Pendant les 10 heures, je n’ai pas entendu un seul cri ni un seul pleur de la part des nombreux enfants présents et j’ai tiré de cette image une fabuleuse leçon d’amour, de partage et de fraternité, particulièrement entre les trois générations en présence.

Je me suis alors fait la réflexion suivante : il serait bon qu’on prenne exemple sur eux pour améliorer nos pratiques. Il ne faudrait jamais séparer les enfants de leurs parents comme le fait si souvent la DPJ. Ses intervenants, intervenantes et travailleurs sociaux se plaisent à le faire sans réfléchir aux conséquences sur les familles, détruisant par le fait même les liens qui unissent parents et enfants. Un pédiatre vu en interview à la TV affirmait lui aussi que le fait de séparer les enfants des parents était la pire chose à faire. Pourquoi ne prennent-ils pas exemple sur les Inuits?

Katia

C’est un fait que l’harmonie intergénérationnelle est privilégiée chez les peuples autochtones, et que ce que vous avez vu à bord de ce train est une belle représentation de leurs valeurs fondamentales sur lesquelles nous devrions en tant que collectivité, prendre exemple. Par contre, je trouve que vous tournez les coins un peu trop rondement en ce qui a trait aux manières de travailler de la DPJ. Certes au fil des ans, l’organisme a-t-il eu des ratées qui furent dénoncées, mais la somme de ses bons coups mérite aussi d’être mise en lumière. Surtout que son objectif premier est justement de garder les familles unies en les accompagnant dans les situations difficiles. Mais que dans plusieurs cas, si elle n’était pas là pour séparer les enfants de parents inadéquats, les cas de maltraitance risqueraient de se multiplier.