Nick Jonas et Priyanka Chopra sont fiancés!

Priyanka Chopra et Nick Jonas devraient prochainement se marier! En effet, E! News confirme l’information sortie par le magazine People: le chanteur et acteur a demandé la main de sa compagne, elle aussi actrice.

Le couple se fréquente depuis deux mois seulement, mais des premières rumeurs de romance avaient émergé en 2017 lorsqu’ils étaient venus ensemble au Met Gala.

Les deux célébrités avaient démenti les bruits de couloir assez rapidement, mais depuis mai de cette année, ils sont apparus inséparables.

Si Priyanka Chopra s’est rendue seule au mariage de son amie Meghan Markle avec le prince Harry, c’est bien la seule occasion où ils n’ont pas été photographiés côte à côte. Nick Jonas a même rencontré la famille de Priyanka Chopra en Inde, il y a quelques semaines de cela.

Et au début du mois, comme le révèle People, Nick Jonas a fait fermer le magasin Tiffany & Co. de New York pour qu’il puisse y trouver, en toute tranquillité, une bague de fiançailles à offrir à sa belle.

La publication affirme que le chanteur de 25 ans a posé un genou à terre lors du 36e anniversaire de Priyanka Chopra, qu’elle a célébré à Londres.

«Ses amis et sa famille n’ont jamais vu (Nick Jonas) comme ça et ils sont vraiment ravis pour lui», a confié un proche de Nick Jonas à People. Priyanka Chopra et Nick Jonas n'ont pas encore commenté l'information.