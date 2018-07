Nous allons tout droit dans le mur

Je suis totalement d’accord avec ceux qui dénoncent le décrochage parental chez nos parents québécois. Non seulement ils ne les éduquent pas, mais ils privilégient leur carrière au lieu de leur consacrer tout leur temps. De plus comme société, particulièrement en milieu scolaire, on écoeure les garçons de toutes les manières possibles et on les prive de modèles masculins.

Nos adolescentes se moquent des garçons pour les ridiculiser, ce qui jouerait semble-t-il dans le taux de suicide des ados qui va en augmentant chaque année au Québec. Pour couronner le tout, certains groupes ethniques qui ne nous aiment pas salivent à l’idée que nos jeunes, laissés à eux-mêmes, vont être les premières victimes de la légalisation des drogues. Quand on veut on est un peuple créatif, mais quand il est question de se saboter, on est des pros en la matière.

Anonyme

Vous semblez avoir raté le compte rendu du journaliste Vincent Maisonneuve paru le 5 décembre 2017 : «... le Québec ayant multiplié les efforts en matière de prévention et de sensibilisation au cours des 30 dernières années, a vu son taux de suicide chez les jeunes garçons diminuer considérablement depuis l’an 2000 pour rejoindre la moyenne nationale. » Quant à votre commentaire sur le décrochage parental, mis à part la difficulté qu’ont certains parents à dire non à leurs rejetons, il est selon moi, aussi faux que vos statistiques sur le suicide. Et mener une carrière n’est en rien un obstacle à la parentalité. En terminant, le gouvernement ne légalise pas « les drogues » mais bien seulement la marijuana qui fait partie des drogues douces.