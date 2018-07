Nouveau nid d’amour

Après neuf ans de vie de couple, la comédienne Maude Guérin et son amoureux, le poète Christian Vézina, ont finalement déménagé ensemble cet été.

« On vient d’acheter un duplex, moi pis mon chum. C’est formidable. C’est la première fois qu’on habite ensemble parce que mon chum habitait avant à Saint-Vallier à Québec », confie-t-elle, croisée sur le tapis rouge de la première du spectacle de Cavalia, mercredi dernier.

La comédienne a profité de l’occasion pour assurer qu’elle se porte bien, près de deux mois après s’être retirée du spectacle Les Belles-Sœurs pour des soucis de santé.

« J’ai eu une inflammation des cordes vocales et aussi du surmenage. J’avais deux shows en même temps et des journées de 12 heures. C’était impossible. J’ai réglé ça avec une hygiène de vie et je me suis reposée », confie-t-elle.