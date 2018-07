Pas de collusion? Donald Trump pointé du doigt par son ex-avocat dans l'affaire russe

Selon Michael Cohen, l’ex-avocat de Donald Trump, et contrairement à ce que Trump affirme depuis des mois, le candidat républicain à la présidence aurait été au courant de la rencontre entre ses principaux conseillers et des agents russes dans leurs bureaux de la Trump Tower, en juillet 2016. Ces révélations d’un témoin privilégié pourraient alourdir le fardeau de la preuve contre Donald Trump dans l’affaire russe.

Une à une, les pièces du puzzle de l’affaire russe se mettent en place et l’image qui s’en dégage n’a rien de très favorable pour Donald Trump. Michael Cohen a révélé jeudi à des reporters de CNN que le président avait été informé à l’avance d’une rencontre entre son fils Donald Jr, son directeur de campagne Paul Manafort et plusieurs autres membres de la campagne Trump et un groupe de Russes qui leur avaient promis de fournir des renseignements compromettants sur Hillary Clinton. Cette révélation complète ce qu’on connaissait déjà sur cette rencontre, mais l’implication directe du président est un élément majeur nouveau dans l’affaire russe.

On savait déjà qu’il y avait eu de multiples contacts entre les membres de la campagne de Donald Trump et des agents de la Russie. On savait aussi que le fils de Trump avait répondu à un courriel où on lui annonçait la possibilité de rencontrer une avocate proche du régime de Vladimir Poutine qui lui fournirait des renseignements qui, avait-on affirmé à Donald fils, faisaient partie des efforts du gouvernement russe pour aider la campagne.

Cette rencontre est un élément majeur de la preuve qui pourrait démontrer l’existence d’une collusion (ou, en termes légaux, d’un complot) entre la campagne Trump et des agents de la Russie, dont le procureur a établi par ailleurs qu’elle était directement responsable des attaques informatiques contre la campagne Clinton et d’un ensemble d’interventions par le biais des réseaux sociaux dans la campagne de 2016. Ce qui manquait à cette preuve était un témoignage direct que le président avait été informé de cette rencontre avant ou après sa tenue. Le soir-même de cette rencontre, le président avait fait une étrange déclaration publique où il demandait à la Russie de publier les courriels manquants d’Hillary Clinton. Pourtant, son fils a déclaré sous serment devant une commission du Congrès qu’il n’a jamais parlé de cette rencontre à son père, ni avant ni après sa tenue.

Si les propos attribués à Michael Cohen sont vrais et que le candidat Trump était au courant de la tenue de cette rencontre et de l’offre d’aide qui lui avait été faite par les Russes, ceci ne signifierait pas nécessairement que le président lui-même serait vulnérable à des accusations criminelles. En effet, le fardeau de la preuve en matière criminelle dans les cas de complot est assez lourd et il n’est pas certain que les éléments qui sont publiquement connus à ce jour suffirait à prouver hors de tout doute raisonnable que le président a activement «comploté» avec les 25 ressortissants russes déjà mis en accusation dans cette affaire. Entre autres obstacles à surmonter, il est certain que les avocats de Trump feront tout ce qu’ils peuvent pour miner la crédibilité de Michael Cohen comme témoin. De plus, même si le président connaissait l’existence de cette rencontre, cela ne signifierait pas nécessairement qu’on pourrait se servir de cette connaissance pour établir sa participation à un complot.

Il faut quand même rappeler au moins trois choses. D’abord, le procureur Mueller en sait certainement beaucoup plus sur ce qui s’est réellement passé le public en sait aujourd’hui. Ce témoignage de Cohen sera une pièce de plus dans un puzzle qui commence à ressembler à une mosaïque très bien garnie. Deuxièmement, le président lui-même sera assez mal placé pour plaider la propension au mensonge d’un témoin embarrassant pour lui, puisqu’il a lui-même une réputation déjà solidement établie de maltraiter la vérité. Troisièmement, il ce témoignage, surtout s’il est corroboré par d’autres témoins viendrait contredire de multiples déclarations de Trump et de son entourage qui ont nié de façon véhémente, d’abord que cette rencontre avait eu lieu et ensuite que le président était au courant. Par exemple, Donald Junior a affirmé sous serment devant une commission du Sénat qu’il n’avait pas parlé de cette rencontre à son père. Il s’expose donc à des accusations de parjure.

Pas de collusion! Que ce soit dans ses discours, ses entrevues ou sur Twitter, Donald Trump répète constamment qu’il n’y a jamais eu de collusion entre sa campagne et l’ingérence de la Russie dans la campagne de 2016. Pendant longtemps, Trump niait avec autant de véhémence qu’il y ait eu des contacts entre sa campagne et des agents de la Russie, mais les preuves de tels contacts sont devenues si nombreuses qu’il est devenu impossible de les nier. Si cette dernière révélation de l’ancien avocat et bras droit de Donald Trump s’avère fiable, l’affirmation qu’il n’y a jamais eu de collusion deviendra passablement plus difficile à défendre. Et ce n’est pas tout. Michael Cohen sait énormément de choses sur les pratiques d’affaires plus ou moins licites de Donald Trump. Par conséquent, pour sauver sa peau, il est plus que probable qu’il déballe son sac et fournisse de nombreuses preuves qui pourraient exposer Donald Trump à un grand nombre d’accusations potentielles. Les éléments de preuve tirés de la perquisition chez Cohne sont innombrables. On en a entendu un dans une tout autre affaire plus tôt cette semaine, alors que les médias diffusaient en boucle un enregistrement audio dans lequel Cohen et Trump discutaient de paiements faits pour acheter le silence d'une ancienne playmate avec Qui Trump aurait eu une liaison penda un an.

Ce n'est pas pour rien que le président a pété les plombs suite à la perquisition du FBI dans les bureaux de son ancien avocat et homme de main Michael Cohen. Si Donald Trump ne termine pas son mandat, il est fort possible qu'on identifie cette perquisition comme le début de la fin de son improbable présidence.

Bien sûr, il n'est pas impossible que Donald Trump soit au-dessus de tout soupçon, qu’il s’agisse de sa campagne de 2016 ou de ses décennies en tant qu'homme d'affaires hyperactif. Si tel est le cas, pourquoi ne pas ouvrir les livres de ses entreprises? Pourquoi ne pas témoigner devant le procureur Mueller? Pourquoi toutes ces cachotteries et tous ces mensonges?

* * *

Pierre Martin est professeur de science politique à l’Université de Montréal et directeur de la Chaire d’études politiques et économiques américaines au CÉRIUM. On peut le suivre sur Twitter: @PMartin_UdeM