Peter Polansky et Katherine Sebov dans le carré d’as à Granby

Les Canadiens Peter Polansky et Katherine Sebov ont atteint le carré d’as du Challenger de Granby, vendredi.

Polansky, troisième tête de série de l’épreuve et 134e joueur mondial, a également mérité sa place en demi-finale en prenant la mesure de l’Italien Stefano Napolitano, 240e raquette mondiale, en deux manches de 7-5 et 7-6 (2).

Le Torontois attend maintenant le gagnant du duel opposant son compatriote Frank Dancevic, qui pointe au 328e rang mondial, et l’Américain Alexander Sarkissian, 387e. Ce match est prévu en soirée, si Dame Nature veut bien collaborer.

Dans un autre duel, le Canadien Brayden Schnur a dû déclarer forfait. Après avoir remporté la première manche au compte de 7-5, Schnur, 233e au monde, a perdu la seconde par la marque de 6-3 et tirait de l’arrière 4-1 à la troisième quand il a été forcé d’abdiquer en raison d’une blessure.

Ugo Humbert, 219e raquette mondiale, a donc obtenu son laissez-passer pour les demi-finales. Le Français croisera le fer avec le Slovaque Norbert Gombos, 182e au monde.

Chez les femmes, Sebov, huitième tête de série et 275e joueuse mondiale, a atteint le carré d’as grâce à un gain de 6-0 et 6-1. Elle n’a eu besoin que de 45 minutes pour vaincre l’Américaine Usue Maitane Arconada, 294e au classement de la WTA.

Elle croisera le fer avec l’Australienne Arina Radionova, favorite de l’épreuve et 144e au monde, qui a pour une deuxième semaine d’affilée montré la porte de sortie à la Britanno-Colombienne Rebecca Marino. Cette fois, elle a dû trimer dur pour l’emporter trois manches de 6-4, 6-7 (5) et 7-5. Un duel qui a duré plus de 2 h 30.

L’autre demi-finale mettra aux prises l’Israélienne Julia Glushko, cinquième tête de série et 196e joueuse mondiale, et la gagnante de la rencontre opposant l’Ontarienne Bianca Andreescu, troisième favorite et 185e au classement de la WATA, et l’Australienne Ellen Perez, classée sixième tête de série et 257e au monde.

Perez a remporté la première manche 7-5 avant que les organisateurs soient forcés d’interrompre le match en raison de la pluie.