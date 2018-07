PlayerUnknown’s Battlegrounds pourrait devenir (encore plus) payant

Bonne nouvelle pour les fans de PUBG: on pourra bientôt créer des matchs sur mesure sur des serveurs en ligne, un ajout que les joueurs attendent depuis belle lurette.

Mauvaise nouvelle pour les fanatiques de PUBG: cette fonction pourrait être payante, à en croire les récents propos de Brendan Greene, grand manitou du jeu.

Selon PC Gamer et WCCFTech , le réalisateur du jeu aurait laissé entendre en entrevue qu’il considère les matchs sur mesure comme de la modification légère (du modding, en gros).

«J’ai fait de la modification sur ARMA [une série de jeux de tir tactique à la première personne] pendant des années et je ne m’attendais pas à ce qu’on me fournisse un serveur gratuitement pour soutenir mes modifications, et c’est la même chose pour PUBG. On ne peut fournir des serveurs gratuits aux joueurs. Ce n’est pas un modèle d’affaires viable. On doit trouver un moyen pour ceux-ci. On pourrait leur facturer des points ou de l'argent. Moi-même, je paie toujours pour mon serveur ARMA 3.»