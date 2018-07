Un propriétaire impatient à Vancouver

Trevor Linden avait sa petite idée sur les moyens à prendre pour rebâtir les Canucks de Vancouver. Selon ce qu’on racontait au cours des derniers jours, il avait consulté quelques-uns de ses homologues sur le processus à suivre et ça cadrait parfaitement avec son modèle d’affaires.

En poste depuis quatre ans, Linden, remercié mercredi, a pris des décisions tranchantes, comme celle de congédier John Tortorella, et de remettre de l’ordre dans l’organisation.

Il a embauché Jim Benning en lui confiant le rôle de directeur général et les Canucks ont entrepris un programme où l’on ferait éventuellement confiance aux jeunes joueurs de l’organisation.

Jusque-là, tout fonctionnait bien. En cours de route, on a commis une gaffe en embauchant Loui Eriksson.

Sauf que le recrutement a permis aux Canucks d’embaucher des jeunes joueurs talentueux.

Et en fin de saison, on a signifié aux jumeaux Sedin que c’était la fin de l’aventure.

Mais en février dernier, quand Benning a obtenu une prolongation de son contrat et qu’il allait se rapporter directement au propriétaire,

Francesco Aquilini, on savait que quelque chose clochait.

Linden et Aquilini n’étaient pas sur la même longueur d’onde relativement au plan élaboré pour relancer la concession. Aquilini a finalement tranché et a demandé à Linden, un personnage très populaire, de partir en douce.

Quand on s’engage dans un processus pour rajeunir la formation, dans un processus pour modifier le système de recrutement, dans un processus pour assurer le développement, il faut la contribution de tout le monde, avant tout celle du propriétaire.

Steve Yzerman avait obtenu carte blanche à son arrivée à Tampa.

Brendan Shanahan avait obtenu le feu vert de la part des propriétaires des Maple Leafs. Les résultats sont positifs.

Où se situe le Canadien avec son modèle d’affaires ?

On veut rajeunir l’équipe tout en gardant en perspective qu’il faut atteindre les séries éliminatoires. C’est pour cette raison qu’on paiera un gardien 10,5 millions $ par année. Qu’on orientera le concept de la défensive sur un arrière de 33 ans qui a subi deux interventions chirurgicales en quelques mois. Qu’on se lancera dans la prochaine saison sans avoir résolu un problème majeur au poste de centre.

Est-ce vraiment la bonne formule ?

La réponse appartient à Geoff Molson.

Un guerrier

Jarome Iginla a décidé que c’est terminé. Il aura marqué l’histoire des Flames de Calgary et aura été impliqué dans une transaction qui, en fin de compte, aura bien servi les Stars de Dallas et les Flames. Bob Gainey avait décidé de se départir du joueur le plus prometteur de l’organisation de Stars, Iginla, pour les services de Joe Nieuwendyk, qui n’était plus en bons termes avec les dirigeants des Flames. Nieuwendyk a gagné la Coupe Stanley. Iginla a été le capitaine des Flames et est venu une victoire près de remporter le championnat. Il sera sûrement un candidat pour une place au Temple de la renommée du hockey.

Dale Tallon n’a pas mis de temps à remettre la concession des Panthers de la Floride sur les rails. D’accord, l’équipe a raté les séries éliminatoires, mais les Panthers ont tout de même présenté la meilleure fiche de toutes les équipes de la ligue avec un bilan de 25-8-2 après la pause du match des étoiles.

Cependant, dans une division comprenant les Maple Leafs de Toronto, les Bruins de Boston et le Lightning de Tampa Bay, la différence se jouera devant le filet. Roberto Luongo demeure un gardien fiable, mais il approche de la quarantaine et il ne peut jouer une tonne de matchs. James Reimer est un gardien auxiliaire expérimenté, mais a-t-il les ressources pour soutenir l’équipe ?

McLellan déjà sur le gril

Encore un mois et demi avant le début du camp d’entraînement que déjà l’on s’interroge sérieusement sur l’avenir de Todd McLellan derrière le banc des Oilers d’Edmonton. Ça promet.

Par contre, peut-on être en désaccord ?

La fiche de McLellan avec les Oilers est loin de répondre aux attentes des dirigeants. Si les Oilers connaissent un départ plutôt chancelant, ce sera bye-bye Todd...

Erik Karlsson a participé cette semaine à un tournoi pro-am dans le cadre de l’Omnium du Canada au club Glen Abbey. Est-il besoin d’ajouter qu’il a refusé de discuter de son statut avec les Sénateurs d’Ottawa et, dans les circonstances, il a pris une sage décision. Il a cependant affirmé être parfaitement guéri de la blessure à la cheville gauche qui l’a incommodé pendant plusieurs mois.

Sera-t-il échangé avant le début de la saison ? On en doute. Par contre, les Sénateurs et Pierre Dorion peuvent-ils se permettre de perdre Karlsson sans obtenir un ou des joueurs en retour ? Peuvent-ils se retrouver dans la même situation que les Islanders de New York avec John Tavares ? Absolument pas. La date limite des transactions en février 2019 sera donc le point de non-retour pour Karlsson et les Sénateurs... si jamais on doit se rendre jusqu’à cette date.

Retenir son souffle

On peut comprendre que les dirigeants des Red Wings de Detroit retiennent leur souffle. Si jamais Henrik Zetterberg met un terme à sa carrière en raison d’une blessure au dos qui l’incommode depuis quelques saisons.

Non pas que Zetterberg pourrait mener les Red Wings à une participation aux séries éliminatoires, par contre, n’est-il justement pas le joueur que l’on convoite pour contribuer au processus de rajeunissement adopté par la haute direction ? Dylan Larkin et Anthony Mantha ainsi que Filip Zadina ont besoin d’un mentor et Zetterberg possède ce profil du joueur pouvant exercer un rôle déterminant.