Un rêve en VR

Le comédien Pierre-François Legendre réalise un rêve en famille, cet été : celui de voyager en véhicule récréatif.

« On s’en va dans le Maine à bord d’un VR de 24 pieds. Je caressais ce rêve depuis longtemps. L’an dernier, on est allés au Mexique avec les enfants et on s’est gâtés. Cette année, je me loue ça huit, neuf jours », révèle-t-il à la première du film 1991, à la Place des Arts, lundi dernier.

Ses enfants de 7 et 9 ans, Juliane et Eliott, sont d’ailleurs tout aussi excités que leur père à l’idée de s’aventurer au pays de l’Oncle Sam à bord de ce véhicule.

« On leur a demandé si ça leur tentait de retourner au Mexique et ils m’ont dit qu’il n’y avait rien à faire et qu’il faisait trop chaud. Quand je leur ai montré le VR, ils ont eu les yeux grands. J’ai hâte de voir », dit-il.