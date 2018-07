Un tour en bateau: naviguez en règle!

Enfin les vacances et vous rêvez d’escapades en bateau sur l’un des nombreux plans d’eau du Québec ? Bien, mais à condition d’être en règle. Car un constat d’infraction pourrait vite gâcher le plaisir.

Règle générale, tout le monde peut conduire un bateau à moteur. Toutefois, il faut détenir une carte de compétence. Cette carte est une attestation qui prouve que vous avez suivi une formation en sécurité nautique. Elle est valable à vie et ne peut être suspendue comme le permis de conduire.

Connaître les balises

Pour vous procurer votre carte, il suffit de passer un examen, qui peut être fait en ligne, et de payer les frais. La carte de compétence n’est toutefois pas nécessaire pour louer un bateau.

En bas d’un certain âge, il existe certaines restrictions pour conduire un bateau sans supervision. Cela dépend de la puissance du moteur de l’embarcation :

jusqu’à 40 chevaux-vapeur pour les mineurs de 12 à 16 ans

jusqu’à 10 chevaux-vapeur pour les mineurs de moins de 12 ans

Au-delà de ces limites de puissance, les conducteurs de ces tranches d’âge doivent obligatoirement être supervisés par une personne de 16 ans ou plus.

L’amende prévue en cas d’infraction est de 250 $.

Votre bateau aussi

Vous êtes maintenant sûr d’être en règle ? Votre bateau doit l’être aussi. Son numéro de série doit apparaître sur la coque et rester visible en tout temps. S’il n’est pas visible, qu’il est détérioré ou que vous le modifiez, vous risquez une amende de 350 $.

De plus, vous devez obtenir un permis d’embarcation auprès de Transports Canada et vous assurer de l’avoir à bord.

Vous devez également avoir sur votre bateau autant de gilets de sauvetage qu’il y a de personnes à bord. Ils doivent être de la bonne taille pour chaque passager et être facilement accessibles en tout temps. Vous risquez une amende de 200 $ en cas d’infraction, avec 100 $ supplémentaire pour chaque gilet manquant.

Adoptez la bonne conduite

Votre carte de compétence en poche et votre embarcation conforme, vous pouvez désormais naviguer librement... mais de façon sécuritaire ! La circulation sur l’eau est très différente de la circulation sur route, et il est difficile de réguler strictement la vitesse maximale autorisée. La loi ne prévoit donc pas de limite de vitesse, sauf sur certains plans d’eau plus réglementés.

Cela ne veut pas dire que tout est autorisé. En tout temps, vous devez tenir compte de nombreux facteurs pour adopter une vitesse sécuritaire : votre visibilité, le nombre de bateaux à proximité, les conditions météo et tout autre risque de perdre le contrôle de votre embarcation. Une amende de plusieurs centaines de dollars pourrait vous être remise en cas de conduite non sécuritaire.

Vous comptez fêter à bord de votre bateau ? Au Québec, il n’est pas interdit de consommer de l’alcool à bord. Toutefois, comme en auto, il est interdit de naviguer avec plus de 80 mg d’alcool par litre de sang, ou avec les conduites affaiblies. Le Code criminel du Canada prévoit des sanctions allant de l’amende à la peine d’emprisonnement.