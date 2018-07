Les pompiers passent au feu à Percé

Les pompiers de Percé ont dû combattre un violent incendie plutôt particulier vendredi matin, les flammes détruisant complètement leur propre caserne.

Les flammes se sont déclarées vers 7h vendredi matin dans la caserne 61 de Percé, située dans le secteur de Barachois.

Rapidement, l’incendie est devenu incontrôlable et malgré les efforts des pompiers pour sauver leurs installations, rien n’a pu être fait. Un imposant panache de fumée se dégageant du brasier était visible des kilomètres à la ronde.

Deux camions et plusieurs équipements se trouvaient également à l’intérieur. «Le premier pompier arrivé sur les lieux est un de cette caserne-là. Il a tout essayé pour sortir les camions ou sauver quelque chose, mais le feu était déjà trop intense. Il n’a pas eu le choix de sortir et d’attendre les autres en regardant ça aller», raconte le directeur d’incendie de l’endroit, Luc Lebreux.

La municipalité s’affairera à évaluer les pertes financières, mais on peut déjà affirmer que la facture sera salée. «Il va falloir faire l’inventaire de tout ça, mais on en a pour plusieurs centaines de milliers de dollars», indique la mairesse de Percé, Cathy Poirier, avant de préciser «qu’heureusement, la municipalité avait une bonne couverture d’assurances.

Assez ironique

La mairesse affirme que l’incendie a beaucoup fait réagir dans la municipalité. Tout le monde parlait du feu chez les pompiers vendredi.

«Ça fait un drôle de réveil. C’est assez ironique comme situation. Je suis persuadée qu’il n’y a pas un pompier qui s’attend un jour à éteindre un camion de pompier», lance Mme Poirier.

«Il y a des pompiers qui ont perdu leur deuxième maison aujourd’hui. Ce n’était pas facile de voir ça», ajoute Luc Lebreux.

La cause de l’incendie n’a toujours pas été dévoilée et l’état du peu qu’il reste du bâtiment fait craindre qu’on ne trouvera jamais la cause réelle. «Je ne crois pas qu’on va pouvoir le savoir du fait que c’est perte totale. Il n’y a plus de murs, il n’y a plus rien. Je ne sais pas ce qu’ils pourront faire, mais pour l’instant on ne sait pas ce qu’il en est», souligne la mairesse.

Une enquête a été ouverte par la Sûreté du Québec.

Couverture affectée?

Des citoyens s’inquiètent maintenant de la couverture incendie, qui sera nécessairement affectée par l’incident. Comme le territoire desservi par le Service d’incendie de Percé fait 427 kilomètres carrés, les résidents du secteur ne peuvent se passer d’une des trois casernes.

«On est concerné de ne pas avoir d’autre caserne. Selon des ouï-dire, ils ne la remplaceraient pas», confie Dana Boyle, qui a été témoin de l’incendie.

La mairesse a toutefois tenu à immédiatement rassurer les citoyens du coin, assurant que la caserne serait reconstruite rapidement. «Et en attendant, il y a la possibilité de louer un camion et il y a aussi la possibilité de louer un emplacement temporaire. Il y a certains garages qui seraient disponibles pour s’organiser», indique Cathy Poirier.

D’ici là, les pompiers des autres casernes, celles de Percé et de Cap-d’Espoir, prendront le relais. Une entente intermunicipale avec Gaspé et Grande-Rivière assure également une couverture sécuritaire en cas d’évènement majeur précise la mairesse.