OAKVILLE | Sara-Maude Juneau devait accomplir d’autres tâches à Glen Abbey cette semaine. Le hasard et une demande de dernière minute ont changé ses plans. Elle a plutôt porté le sac du jeune amateur canadien, Chris Crisologo. Ils ont formé une équipe de feu !

Soutenu avec brio par Juneau, le jeune golfeur de 22 ans vivant son baptême de feu sur le circuit de la PGA figure dans le top 25 de l’Omnium canadien à l’issue du parcours de 36 trous avec sa fiche cumulative de -7.

Il peut remercier son « employé » de la semaine puisqu’elle s’occupe d’importantes mathématiques sur le parcours.

C’est que chez les amateurs, les golfeurs peuvent utiliser un laser pour mesurer les distances jusqu’au fanion, pas chez les pros. Ils doivent utiliser la bonne vieille recette du papier, du crayon et des soustractions dans le calepin des distances.

« Au tout premier trou hier [jeudi], il n’a même pas sorti son calepin de notes dans l’allée, il m’a tellement fait rire en me disant que c’était moi qui devais m’occuper de calculer les distances, a raconté Juneau en riant après la deuxième ronde, vendredi. Je suis habituée de faire ça. Durant ma carrière sur la LPGA, je faisais pareil. Et je suis bonne en maths, ma mère m’avait beaucoup appris. »

Rondes du tonnerre

Elle a visé dans le mille avec ses calculs puisque le jeune homme natif de la Colombie-Britannique a réussi six oiselets vendredi, remettant une carte de 69 (-3) malgré trois bogueys. Il avait aussi récolté six petits moineaux durant la ronde initiale au terme de laquelle il avait joué 68 (-4).

« Elle est vraiment bonne pour moi. Elle m’avait accompagné en Argentine pour le championnat amateur d’Amérique du Sud. Je vois comment elle comprend le jeu. Elle m’a appris des stratégies sur le terrain », a relaté le golfeur, tout sourire.

Avec son expérience et sa tranquillité, Juneau l’a calmé. Bourré de talents et assommant sa balle à un mille et demi malgré sa petite taille, le jeune démontre une attitude juste assez arrogante pour se démarquer parmi les grands. Il devait par contre apprendre à gérer le parcours et à sélectionner les bons bâtons aux moments opportuns.

« C’était un bon mixte sur le parcours. Il est habitué de travailler avec des femmes sur son sac et je le mettais à l’aise », a souligné Juneau, qui vivait également une première en prenant part à un tournoi de la PGA. Après avoir visité Carnoustie la semaine dernière, elle a ainsi coché un autre souhait sur sa « bucket list ».

Elle n’en était toutefois pas à ses premières armes en ce qui a trait à porter un sac sur son dos. Certaines professionnelles avaient réclamé ses services au sein du circuit de la LPGA autrefois.

Dans un monde d’hommes

Les hommes, c’est une autre affaire... « C’est tellement fatigant, ils sont partout sur le terrain, s’est-elle exclamée en pouffant de rire. Les filles, elles frappent normalement dans le milieu et sont plus précises. Elles ne se trompent pas très souvent. Les gars eux, ils se promènent d’un bord pis de l’autre. Ça n’a pas de bon sens ! »

Et qu’en est-il d’une femme dans un monde d’hommes comme celui du golf ?

« J’ai eu droit à quelques regards de travers. Les cadettes sur la LPGA, c’est normal. Sur la PGA, elles sont rares. Durant l’interruption du jeu jeudi, je sentais que les joueurs et les gens se demandaient ce que je faisais dans leur milieu puisqu’ils ne me connaissent pas. Ça ne me dérange pas, un golfeur ne m’énerve vraiment pas. Céline Dion, ce serait une autre affaire. C’est une personne qui m’impressionne beaucoup. »

Direction Vancouver

Son expérience a cependant pris fin vendredi. Juneau a dû mettre le cap vers Vancouver pour venir en remplacement à un entraîneur de l’équipe junior de Golf Canada. Elle aurait souhaité rester aux côtés de Crisologo pour les rondes du week-end, mais elle devait remplir sa tâche d’adjointe à la formation de développement au programme Prochaine génération de l’organisme national. Un poste qu’elle occupe depuis cet hiver.

L’entraîneur Derek Ingram a donc pris la relève. Crisologo doit espérer qu’il soit aussi doué que Juneau en mathématiques.