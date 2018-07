Vacances de la construction: fort achalandage sur la route 132 dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie

Avec les vacances de la construction, l'achalandage sur la route 132 est important au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Dans certains secteurs, il peut même y avoir de la congestion.

Le nombre de véhicules qui circule sur le tronçon augmente considérablement en période estivale et double à certains endroits.

Dans le secteur de Notre-Dame-des-Neiges sur la route 132, près de la fromagerie, le débit journalier qui est de 6100 véhicules en hiver double pour atteindre 12 500 véhicules par jour en été.

Lors des longs week-ends et des vacances de la construction, il y a de la congestion dans le secteur de la fromagerie à proximité de Trois-Pistoles. Le commerce est situé de part et d'autre de la route 132. Des signaleurs assurent la sécurité des piétons qui traversent. Il y a eu des réaménagements dans le secteur aux frais du propriétaire.

Les travaux pour installer des feux de circulation pour améliorer la situation devraient débuter à la mi-août, selon le ministère des Transports du Québec (MTQ).

«Le ministère a choisi de ne pas réaliser les travaux pendant la haute saison touristique, afin de ne pas entraver davantage la circulation», a expliqué une porte-parole.

Un peu plus à l'Est, la situation est similaire sur la route 132 dans le secteur du Bic près de la jonction avec l'autoroute 20. Quelque 7400 voitures y circulent chaque jour en hiver et les statistiques passent à 15 100 véhicules en période estivale.

Pour plusieurs vacanciers rencontrés par TVA Nouvelles, se déplacer en matinée est un excellent moyen d'éviter un trop fort achalandage sur la route 132.

Appel à la prudence

La Sûreté du Québec invite les automobilistes à la prudence en plein coeur des vacances de la construction comme les routes de l'Est du Québec sont fortement achalandées.

«Ce que l’on dit aux gens, c’est lorsqu’il y a beaucoup plus de circulation comme en ce moment, c’est de faire preuve de patience surtout. Lorsque les gens ont à suivre des motorisés, des gens qui tirent des roulottes, il faut faire preuve de prudence. Il faut faire attention lors de dépassements, s’assurer de le faire sans danger. Garder une distance raisonnable encore une fois avec les véhicules qui nous précèdent. C’est important. Il y a beaucoup plus de circulation pour ces deux semaines de l’année», a expliqué le porte-parole Claude Doiron.

Les autorités invitent les automobilistes à la prudence. «C’est la période de l’année où il y a le plus de décès sur nos routes et le plus d’accidents occasionnant des blessures», a ajouté M. Doiron.