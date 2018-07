[VIDÉO] Une créature terrifiante fait son apparition en Angleterre

De toutes les créatures que vous auriez aimé apercevoir ce soir, cette chose dégueulasse arrive probablement au dernier rang.

Nous, si on nous avait demandé «Quelle créature voudriez-vous observer ce soir?», on aurait longuement hésité entre un ouistiti mignon, un marsupilami et Alf.

Au final, on aurait probablement choisi Alf.

Image NBC

Une chose est sûre, on n’aurait certainement pas répondu: «Un genre de pogo rampant venu de l’espace».

Pourtant, avant-hier, une résidente de Portsmouth au Royaume-Uni a eu le malheur, elle, de tomber face à face avec un genre de pogo de rampant de l’espace.

Et le pire, c’est qu’elle l’a filmé, et que vous aussi, ce soir, vous pourrez dire que vous avez vu un terrifiant pogo rampant de l’espace.

Observez:

N’est-ce pas?

Dans la vidéo, on entend la dame, Bex Deen, se demander si la dégoûtante bête est un extraterrestre.

En entrevue, elle a déclaré au Sun qu’elle l’a laissé se sauver pour qu’il puisse rejoindre ses amis extraterrestres où qu’ils soient, et aussi, qu’elle se sentait comme dans un épisode de Stranger Things.

Image Netflix

Pour ceux qui se le demanderaient, la chose serait un asticot à queue de rat, une larve qui se transformera éventuellement en éristale tenace, une espèce de mouche inoffensive...

Mais on insiste sur le conditionnel du «serait».