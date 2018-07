Vladimir Guerrero : à un cheveu du club des 40-40

MONTRÉAL – Vladimir Guerrero fera son entrée au Temple de la renommée, dimanche à Cooperstown, avec neuf sélections au match des étoiles, huit bâtons d’argent, un titre de joueur par excellence de la Ligue américaine, mais il restera à jamais à court du club des 40-40.

«Établir des marques personnelles, ce n’était pas important pour lui, vient souligner le commentateur sportif Rodger Brulotte, à propos de Guerrero. Il jouait pour s’amuser. C’est son talent qui l’a amené au Temple de la renommée, pas une quête continue pour les records et pour améliorer ses statistiques individuelles.»

Quoi qu’il en soit, plusieurs amateurs des Expos se rappellent encore de la journée du 29 septembre 2002 au Stade olympique. Avant ce dernier match de la saison contre les Reds de Cincinnati, «Vlad» totalisait 39 circuits et 40 buts volés. Il ne lui manquait donc qu’une longue balle pour entrer dans le fameux club sélect.

La veille, également face aux Reds, une claque frappée au champ droit, en troisième manche, avait touché le dessus de la clôture avant de revenir sur le terrain. Un quart de pouce plus haut et c’était un 40e circuit. Or, le célèbre numéro 27 avait plutôt obtenu un simple.

«Quand j’ai frappé la balle, je pensais que c’était un circuit, avait avoué Guerrero, après cette partie. À la reprise, on voit que c’était la bonne décision. La balle n’était pas à l’extérieur du terrain.»

Au premier rang des frappeurs

Dans un scénario rêvé, plus de 25 000 partisans s’étaient donc déplacés le lendemain dans l’espoir de voir «Vlad» accomplir l’exploit au tout dernier match de la saison. Ni le club montréalais ni les Reds n’étaient impliqués dans une course pour les éliminatoires, mais il y avait une fébrilité certaine dans les estrades.

Pour aider Guerrero à atteindre l’objectif, le gérant Frank Robinson avait même placé le voltigeur au premier rang de la formation des frappeurs. À sa troisième présence au bâton de la rencontre, soit en cinquième manche, Guerrero avait frappé la balle avec aplomb. Cette fois, l’objet a atterri dans le haut de la clôture pour un double. Après un retrait au bâton sur décision à sa présence suivante, «Vlad» obtenait une dernière chance de marquer l’histoire en début de huitième manche.

Souvenirs d’Alfonso Marquez

Les Expos menaient alors 7-2. Sous les applaudissements de la foule, Guerrero s’installe au marbre face au lanceur Joey Hamilton. Avec un compte d’une balle et deux prises (et après une longue fausse balle dans le champ droit), «Vlad» amorce son élan sur un lancer un peu bas avant de se raviser. Or, sur un jeu d’appel, l’arbitre au premier but Alfonso Marquez détermine que le voltigeur des Expos s’est compromis. Les joueurs des Expos, tout comme les spectateurs n’en reviennent pas. Les huées se font entendre. Tout en s’occupant du jeune Vladimir Guerrero Junior dans l’abri des joueurs, Andres Galarraga livre le fond de sa pensée à Marquez. Puis, Robinson demande des explications.

«Le problème des officiels, ce n’est pas d’appliquer des règlements, c’est d’avoir du jugement», avait alors déclaré Brulotte, à la télévision.

Abruptement, Guerrero ne parvenait pas à atteindre le club des 40-40. À l’époque, seulement trois joueurs avaient accompli un tel exploit soit Jose Canseco (1988), Barry Bonds (1996) et Alex Rodriguez (1998). Pour ajouter à l’injure, un porte-couleurs des Nationals de Washington, soit Alfonso Soriano, les a rejoints en 2006. «Vlad» demeure néanmoins le premier d’entre eux à faire son entrée à Cooperstown.