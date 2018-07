DURIVAGE (LAMARCHE)

Thérèse



À Montréal, le 14 juillet, à l'âge de 96 ans, est décédée Thérèse Durivage, née Lamarche, épouse de feu Claude Durivage.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Pierre-Claude (Gaetan Boulianne), Jean (Carrol Scheldeman), Luc, Sylvie et Josée (Jean Touchette).Elle laisse également ses six petits-enfants et leur conjoint, ainsi que sept arrière-petits-enfants et des parents et amis.La famille tient à remercier Louise et Jacques Paquette, ses anges gardiens depuis de nombreuses années.Ceux qui souhaitent lui dire au revoir sont invités à le faire le jeudi 2 août 2018, à compter de 10h au:4525, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALUn service sera célébré à la chapelle du centre à 12h et un goûter suivra.