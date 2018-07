LALONDE, Denis



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Denis Lalonde, survenu le 12 juillet 2018, à l'âge de 82 ans, à l'hôpital Sacré-Coeur de Montréal.Il laisse dans le deuil son épouse Françoise Arsenault; ses deux filles Michèle (Sylvain), Isabelle (Christian); ses trois petits-fils adorés Louis-Philippe, Charles et Mathieu; ses frères et soeurs Jacqueline, feu Jean-René, André, Monique, feu Lise, Gisèle, Louise et Hélène; ainsi que de nombreux beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et amis.Professeur de chimie retraité du CEGEP Ahuntsic, il était amateur d'art et de musique. Il aimait beaucoup les enfants, les animaux et faire rire les gens.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le jeudi 2 août de 18h00 à 21h00. Les funérailles auront lieu à l'église St-Sylvain de Laval, le vendredi 3 août à 11h00.