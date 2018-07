HOTTOTE, Ghislaine



A Montréal, le 25 juillet, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Ghislaine Hottote, conjointe de feu Gérard De Champlain.Elle laisse dans le deuil son frère André (Roseline Maltais), ses soeurs Carole (feu Bertrand Bélanger) et Maryse (Nicolo Bonomo), ses neveux et nièces et de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 5 août de 13h à 21h au complexe funéraire:Une réunion de prières sera célébrée le dimanche 5 août à 18h au salon même.Des dons à la Société Alzheimer de Montréal seraient appréciés.