DONAGHY, Allan



Au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), le 20 juillet 2018, est décédé M. Allan Donaghy, à l'âge de 70 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Karen (née Dewar), son fils Richard (Yuika), et sa fille Lynn (Basel). Il était un grand-père très dévoué " Buppa " et restera avec beaucoup d'amour dans les mémoires de ses petits-enfants Riayn et Aiden. Il sera tristement manqué par ses soeurs Irene (Florian Toutant), Christine (William Irven) et Anita (Joe Ortuso). Il demeurera avec une grande affection dans la mémoire de plusieurs neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces, ainsi que plusieurs amis.Allan a oeuvré au Service de police de la Ville de Montréal pendant plus de trente ans, toujours dévoué à aider les autres, spécialement sa famille.La famille recevra les condoléances à la560 LAKESHORE DR.DORVAL, 514-631-1511le vendredi 3 août de 19h à 21h et le samedi 4 août de 10h à 11h, suivi de la cérémonie en chapelle. L'inhumation aura lieu par la suite au Lakeview Memorial Gardens.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer, à Jeunesse au Soleil ou à un organisme de votre choix seraient appréciés.