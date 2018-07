GALARNEAU (née Valiquette) Marguerite

GALARNEAU (née Valiquette)

Au CHSLD Berthiaume-Du Tremblay, le 24 juillet, à l'âge de 87 ans, est décédée Marguerite Valiquette, épouse de feu Jean-Guy Galarneau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Luc (France), Lyne (Michel), Sylvie (Normand) et François (Louise), ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, autres parents et amis.Selon ses volontés, les funérailles ont eu lieu dans la plus stricte intimité.