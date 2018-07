LEBRUN, André



À Montréal, est décédé le 23 juillet 2018, à l'âge de 76 ans, Monsieur André Lebrun, époux de Lise Lebrun (née Léveillé).Il laisse dans le deuil ses filles Mélanie et Catherine, son petit-fils Eliott, ses soeurs Monique, Francine et Ginette, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra parents et amis au Complexe funéraire Saint-François d'Assise Urgel Bourgie / Athos du 6700, rue Beaubien Est à Montréalle vendredi 3 août 2018 de 19h à 22h ainsi que le samedi 4 août 2018 de 10h à 13h30. Les funérailles suivront à 14h00 en l'église Saint-Fabien, 6455, avenue de Renty à Montréal.