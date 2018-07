35 choses que vous ne saviez (peut-être) pas pour les 35 ans de Kill ‘Em All

Metallica a vendu des millions d’albums depuis ses débuts dans l’univers du thrash metal californien avec la sortie de son premier album, Kill ‘Em All.

Le 25 juillet 1983, Kirk Hammett, James Hetfield, Cliff Burton et Lars Ulrich ont changé l’histoire du métal. Depuis, la sortie de ce classique, des légions de métalleux vouent un culte au quatuor aux riffs inoubliables.

Il est bon de se rappeler le contexte qui a vu naître Kill ‘Em All. Le premier d’une série de disques qui allaient aider Metallica à remplir des stades et des arénas pour les 35 années à venir.

Montez le son et savourez ces 35 faits inusités sur Kill ‘Em All.

1 Kill ‘Em All devait s’appeler Metal Up Your Ass, mais les producteurs et distributeurs de l’album ont refusé... On se demande bien pourquoi !

2 La pochette d’origine montrait d’ailleurs une main avec un poignard sortant du bol de toilette. Comme si le titre n’était pas assez évocateur. À défaut d’avoir pu illustrer la pochette, ce dessin évocateur se retrouva vite sur des t-shirts du groupe.

3 Le titre Kill ‘Em All fait d’ailleurs référence aux dits producteurs et distributeurs qui était frileux devant le titre Metal Up Your Ass.

4 C’est Cliff Burton qui aurait trouvé le nom Kill ‘Em All.

5 Dave Mustaine, premier guitariste du groupe, avant d’être remplacé par Kirk Hammett, a écrit quatre des pièces de l’album : The Four Horsemenv (Il la reprendra sous le titre Mechanix sur le premier album de Megadeth), Jump in the Fire, Phantom Lord et Metal Militia.

6 La chanson The Four Horsemen est restée très populaire auprès des fans au long des années. Au point où The Four Horsemen est devenu le surnom du groupe.

7 Le budget de l’album pour l’enregistrement était de 15 000 $

8 À l’audition pour se joindre à Metallica, Cliff Burton a joué sa composition (Anesthesia) Pulling Teeth. Cette performance en solo a convaincu le reste du groupe de lui souhaiter la bienvenue à bord !

9 Burton a d’ailleurs enregistré la piste en une seule prise.

10 Le titre de la chanson Phantom Lord est aussi le nom de l’ancien groupe de James Hetfield.

11 Kill ‘Em All a mis trois ans à entrer dans le Top 200 du Billboard. Et tout ça grâce aux retombées du succès de Master of Puppets.

12 La chanson Hit the Lights faisait partie du répertoire de Leather Charm, l’ancienne formation de James Hetfield.

13 Mustaine, qui a écrit le bridge de Hit the Lights, a affirmé s’être inspiré du bridge Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd.

14 Seek & Destroy aurait été inspiré par la pièce Dead Reckoning de Diamond Head.

15 Cette même pièce a d’ailleurs servi d’entrée de match au lutteur Sting (pas celui de The Police !).

16 Les Sharks de San José ont aussi utilisé le début de Seek & Destroy et son imparable riff d’intro comme toune d’intro.

17 Seek & Destroy est aussi la première pièce enregistrée sur l’album.

18 Kirk Hammett a pris un mois pour apprendre les pièces de l’album après le départ de Mustaine.

19 Cinq des chansons proviennent des autres groupes de Burton et Hetfield.

20 Pour le trentième anniversaire de l’album, le fabricant de chaussures Vans a sorti une paire d’espadrilles à l’effigie de Kill ‘Em All.

21 La chanson Hit the Lights se retrouvait sur la compilation Metal Massacre avant de se retrouver sur Kill ‘Em All.

22 Hit the Lights est d’ailleurs la première pièce coécrite par James Hetfield et Kirk Hammett.

23 Sorti le 8 août 1983, Whiplash a été le premier single de l’album. Suivi par Jump in the Fire.

24 Selon le site Songfacts, la batterie dans Jump in the Fire aurait été inspirée à Lars Ulrich par Run to the Hills d’Iron Maiden. À vous de comparer.

25 Avant d’enregistrer Kill ‘Em All, Metallica avait enregistré un démo, No Life ‘til Leather qui contenait 7 chansons dont la plupart se retrouveront sur Kill ‘Em All.

26 Les deux dernières pièces écrites pour l’album furent No Remorse et Whiplash.

27 Le 11 avril 1983, à peine un mois avant l’enregistrement de l’album, Lars Ulrich et James Hetfield ont congédié Dave Mustaine à cause de ses problèmes d’alcool et de drogue.

28 À ce jour, Metallica a vendu plus de 3 millions de copies de Kill ‘Em All.

29 Le gérant de Metallica, Johnny Z, avait demandé à Kirk Hammett de recopier parfaitement les parties de Mustaine dans les chansons qui figuraient déjà sur le démo No Life ‘til Leather, mais Hammett a insisté pour garder sa touche personnelle.

30 L’ingénieur de son Bubacz avait interdit aux gars de Metallica l’accès au studio pendant qu’il remixait les chansons.

31 Kill ‘Em All a été enregistré en 17 jours.

32 L’étiquette de disque Megaforce n’avait fait imprimer que 1500 copies.

33 Selon la ville où Metallica se produit en spectacle, James Hetfield change les paroles de Seek & Destroy. Au lieu d’entonner « In the city tonight », il chante plutôt « the city... » et insère le nom de la ville.

34 Les oreilles attentives remarqueront que Kirk Hammett fait une mini erreur dans l’interprétation de son solo durant Seek & Destroy (à 3 minutes 47 plus précisément)

35 Dans un documentaire soulignant les 25 ans de la sortie de l’album, Hetfield admet qu’il avait dû faire toutes les voix en deux jours. Et quand il a commencé, il était en dur lendemain de veille.