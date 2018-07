PERRON, Pierre



À Laval, soudainement, le 23 juillet, à l'âge de 72 ans, est décédé Pierre Perron, époux de Hélène Forbes.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Marie-Jo et Catherine, son gendre Sébastien Forest, ses petits-enfants Zao et Numa, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces.La famille vous accueillera au complexele dimanche 5 août dès 13h; une cérémonie commémorative sera célébrée à 16h au salon même.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur serait apprécié.