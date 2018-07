JASMIN, Laurette née Turcot



De St-Janvier, le 26 juillet 2018, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Laurette Turcot, épouse de feu M. André Jasmin.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Normand (Jocelyne), Réjean (Ghislaine), Céline (Jean-Pierre), feu Gérald et Denis (Josée), ses petits-enfants: Nathalie, Carl, Marc-André et Cédrick, ses arrière-petits-enfants: Laurie-Anne, Mathilde et Maxence, sa soeur et ses frères, beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Elle sera exposée au:17745, RUE VICTORMIRABEL (secteur St-Janvier)le jeudi 2 août de 14 à 17 heures et de 19 à 22 heures ainsi que le lendemain dès 10 heures.Les funérailles auront lieu le vendredi 3 août à 11 heures en l'église de St-Janvier, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Alzheimer du québec serait apprécié.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD L-G Rolland pour les bons soins prodigués.