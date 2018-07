CORBIN-SÉGUIN, Lise



De Montréal, Lise Corbin- Séguin, épouse de Gilles Séguin et retraitée de l'enseignement à Laval, est décédée subitement le 20 juillet 2018.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Marie- Hélène (Yves), Mireille, ses petits-enfants Gabriel, Étienne et Alice, ses frères et soeurs feu Yvette, Nicole, Ginette (Roger), Gilles (Jovette), feu son beau- frère Carlo, ses nombreux beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces.Au lieu de fleurs, des dons à la fondation de l'hôpital Lasalle seraient appréciés.Vous pourrez offrir vos condoléances à la famille le 3 août de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le 4 août de 9h30 à 11h au complexe funéraire Angrignon. Une cérémonie aura lieu à la chapelle du complexe le 4 août à 11h.