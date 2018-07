DURAND, Pauline



À Montréal, le 26 juillet, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Pauline Durand, épouse de feu monsieur Roméo Guertin.Elle laisse dans le deuil ses filles Jocelyne (Rhéal), Lise (feu Claude) et Thérèse, ses petits-enfants Julie (Fred) et Geneviève (Nick), ses arrière-petits-enfants Meghan et Jacob, ses frères et ses soeurs, de nombreux neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 29 juillet de 13h à 17h au complexe funéraire:Une réunion de prières sera célébrée le dimanche 29 juillet à 17h au salon même.