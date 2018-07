BOUGÉ, Yvon



À Boucherville, le 19 juillet 2018, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Yvon Bougé, époux de Mme Lucette Cadieux.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Gilles (Nicole), Jacques (Gina), ses petits-enfants François, Benoit (Nadia), Philippe, Mathieu (Jennifer), ses arrière-petits-enfants, Xavier, Lysanne et Laury Ann, ses soeurs Francine (Guy) et Lise, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 Téléc. : (450) 655-0941le samedi 4 août de 14h à 17h et de 18h30 à 20h. Une liturgie de la Parole, en présence des cendres aura lieu le même jour à 20h en la chapelle duVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Pierre-Boucher.