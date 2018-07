BISSON, Michel



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès M. Michel Bisson, survenu le 24 juillet 2018, à sa résidence de St-Rémi, à l'âge de 74 ans.Il laisse dans le deuil son épouse bien aimée Mme Francine Poissant, ses soeurs et frères: Lise (feu Claude), feu Gilles, Claire (Guy), Lucie, Paul, René, Jean-Pierre, Denis (Line), ses beaux-frères et belles-soeurs Guy (Nathalie), Johanne (Marc), Stéphane (Sylvanna), ses neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de Saint-Rémi, le samedi 4 août 2018 dès 13h suivi des funérailles à 14h.Au lieu de fleurs des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.