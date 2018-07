BOIS, Rita (née Bélanger)



De Mascouche, le 27 juillet 2018, à l'aube de son 80e anniversaire, est décédée Mme Rita Bélanger, épouse de feu M. Raoul Bois et conjointe de M. Jean-Guy Jobin. Elle est également partie rejoindre ses enfants Pauline, Normand et Ghislain ainsi que sa petite-fille Noémie.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-Luc (Cécile), Pierrette, Jean-Marie (Sylvie), Jacqueline (René) et Jean-Claude (Sylvie), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa soeur Lucille (Armand), tous les membres de la famille Bois ainsi que nombreux amis.Elle sera exposée le samedi 4 août de 14 à 17 heures et de 19 à 21 heures au:¸850 MONTÉE MASSONMASCOUCHEUne réunion de prières aura lieu ce jour même à 20h30 au salon.