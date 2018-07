DUHAMEL, Lise



14 juin 1943 - 23 juillet 2018À Ste-Thérèse, le 23 juillet 2018 est décédée Mme Lise Duhamel, à l'âge de 75 ans, épouse de feu M. Maurice Riendeau.Elle laisse dans le deuil ses enfants François et Bertrand (Claire), sa soeur Cécile (Robert), son frère Gilles (Carole), beaux-frères et belles-soeurs de la famille Riendeau, neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 4 août 2018 de 11h à 14h au complexeUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 14h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier sincèrement le personnel du centre d'hébergement Drapeau-Deschambault pour son soutien et les bons soins prodigués.Un don au Regroupement Québécois des Maladies Orphelines (rqmo.org) serait apprécié en la mémoire de Lise Duhamel.