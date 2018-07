VINCENT, Marcel



À Montréal est décédé le 24 juillet 2018, à l'âge de 90 ans, Monsieur Marcel Vincent, époux de Madame Pauline Théorêt.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Dominique (Paul), Sylvain (Johanne) et Martial (Jacqueline), ses petits-enfants Olivier, Emilie (Florestan), Marc-Antoine, Alexandra, Eliot et Jeanne, son arrière-petite-fille Charlotte ainsi que de nombreux parents et amis.Monsieur Vincent a travaillé pendant de nombreuses années à La Coop Fédérée.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1255 Beaumont, Montréalle samedi 4 août 2018 de 10h à 12h et de 13h à 14h. Suivra une cérémonie en la chapelle à 14h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gracia.