DESROSIERS, Sophie



À Boucherville, le 23 juillet 2018, à l'âge de 51 ans, Sophie Desrosiers, fille de Louiselle Bérubé et feu Benoît DesRosiers et mère de Jade et Arianne, a rendu l'âme.Outre ses filles et sa mère, elle laisse dans le deuil son conjoint Guy Charbonneau, sa soeur Karine, son frère Robin et ses enfants Frédéric et Aurélie, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 4 août de 11h à 16h au:549, SAMUEL-DE CHAMPLAINÀ l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél.: (450) 655-6036 - Téléc.: (450) 655-0941Sophie a combattu un cancer avec force et résilience. Afin d'honorer sa mémoire, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison de soins palliatifs la Source Bleue.