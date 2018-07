LECLERC, Guy



Aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, le 24 juillet 2018, est décédé monsieur Guy Leclerc à l'âge de 82 ans. Il était l'époux de feu Jovette Messier.Le défunt laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Josée (Luc Chagnon), Michelle, Martin (Marie Iweins) et Serge (Nathalie Malouin), ses petits-enfants: Mathieu, Josianne, Francis, Mylène, Damien, Florence et Julen.Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille de monsieur Guy Leclerc recevra les condoléances, mercredi le 1er août 2018 à 10h, en l'église paroissiale de La Présentation. Les funérailles seront célébrées le même jour à 11h, suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.SAINT-HYACINTHETél. 450-774-6417 Téléc. 450-773-7778www.ubaldlalime.com