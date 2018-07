DEMERS (née GEOLIER)

Réjeanne



À Châteauguay, le 22 juillet 2018, à l'âge de 91 ans, est décédée Réjeanne Geolier, épouse de feu Lucien Demers.Elle laisse dans le deuil ses filles Christiane (Jean-François) et Manon (Jorge), ses petites-filles Stéphanie (Josh), Magalie et Daphnée (Jimmy), ses soeurs Pauline et Rita, son beau-frère Gérald, ses belles-soeurs, ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et ami(e)s.La famille vous accueillera le samedi 4 août 2018 de 10h à 12h et de 13h30 à 15h au complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700, rue Beaubien est, Montréal.Suivra une célébration de la vie de Réjeanne en la chapelle du complexe à 15h.Au lieu d'envoyer des fleurs, vous êtes invités à faire un don à la Société canadienne du cancer (cancer.ca)