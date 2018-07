BÉLISLE, Denise

(née Forget)



De St-Antoine, le 25 juillet 2018, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Denise Forget, épouse de feu M. Jean-Guy Bélisle.Elle laisse dans le deuil ses filles Françoise, Claire (Serge), Lise (Claude) et Monique (Patrick), ses cinq petits-enfants, ses frères, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au:17745, RUE VICTORST-JANVIER (MIRABEL)le lundi 30 juillet de 18h à 21h et le mardi 31 juillet dès 9h. Les funérailles suivront à 11h en l'église de St-Janvier, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la fondation de votre choix.