ISSA, Gilbert



À Saint-Jérôme, le 25 juillet 2018, à l'âge de 85 ans, est décédé Gilbert Issa, époux de feu Pierrette Sigouin.Il laisse dans le deuil ses enfants Manon (Armand), Esthel (Kieran), Étienne (Claire), Sylvain, Jean-Luc, Stéphane et Hélène (Pierre), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le lundi 30 juillet de 10h à 13h à la:SAINT-JÉRÔME450 438-1234Un hommage lui sera rendu ce même lundi à 13h, au salon.L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Jérôme.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société de recherche sur le cancer.