DEMOS, Ted



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Ted Demos, décédé le samedi 21 juillet 2018 à l'âge de 82 ans, prédécédé par son fils Michael.Il manquera beaucoup à son épouse bien-aimée Gloria Chapman, ses enfants Stephen et Bonita Demos (Clémence Belanger), sa belle-fille Dina Dugal (Jordi Vazquez), ses petits-fils Jordin et Matthew Vazquez ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7le lundi 30 juillet de 14h à 19h, suivi des funérailles à la chapelle de 19h.L'inhumation aura lieu en privé au cimetière Mont-Royal le lendemain, le mardi 31 juillet, à 13h.