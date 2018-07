Abandon pour Amélie Kretz à Edmonton

Après avoir parcouru les 750 mètres de natation, la Blainvilloise est sortie 30 e de l'eau et n'a pas été en mesure de poursuivre la course.

Dans le dernier tour de course à pied, les Britanniques Vicky Holland et Georgia Taylor-Brown ainsi que l'Australienne Ashleigh Gentle étaient très près l'une de l'autre et on pouvait s'attendre à une finale au sprint.