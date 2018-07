Alex Barré-Boulet: sur les traces de Gourde

Meilleurs pointeurs du circuit Courteau à 20 ans, deux joueurs de petite stature, deux joueurs qui ont été ignorés lors du repêchage de la LNH et deux joueurs qui partagent le même agent ; c’est le cheminement que partagent Alex Barré-Boulet et Yanni Gourde.

« C’est vraiment motivant quand je regarde le cheminement fait par Yanni [Gourde]. On est deux joueurs avec un background assez similaire, c’est certain que ça me montre qu’en travaillant fort, je peux atteindre mon but d’évoluer dans la LNH », a-t-il expliqué lors d’une entrevue avec Le Journal.