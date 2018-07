Amour et politique

J’ai toujours été impressionné par ces histoires d’amour qui ont su traverser les épreuves du temps. J’ai une sorte d’admiration pour ces vieux couples que rien ne peut séparer. Peut-être est-ce à cause de ma propre incapacité et de mes multiples échecs ?

André Gorz fut un grand penseur marxiste et humaniste. Contemporain de Sartre, il a fondé, en compagnie de quelques autres, le Nouvel Observateur au début des années soixante.

Quelques années plus tard, il passe à la revue Les Temps modernes, dirigée par Jean-Paul Sartre. Les années soixante et soixante-dix furent des années d’intenses réflexions philosophiques et de débats politiques tout aussi passionnants. On parle de structuralisme, de psychanalyse, d’éducation sans école, de transformation de la société, de l’abolition du travail salarié, d’écologie politique, de décroissance, du refus de se soumettre aux impératifs économiques, etc. Mais très peu de relations amoureuses. Comme si l’amour était inexplicable pour un philosophe.

Pourtant, un de ces éminents penseurs, André Gorz, a vécu cinquante-huit ans avec la même femme, Dorinne, qu’il aimait d’un amour fou et avec laquelle il s’est suicidé à l’âge de quatre-vingt-quatre ans, parce qu’elle souffrait d’une grave maladie.

Peu avant de mourir, il lui écrit cette lettre où il raconte leur histoire d’amour exclusif. « Cela fait cinquante-huit ans que nous vivons ensemble et je t’aime plus que jamais », lui écrit-il d’emblée. Alors il se propose de reconstruire leur histoire d’amour, qui lui a permis d’être ce qu’il est, vivant « l’un par l’autre et l’un pour l’autre ».

Il évoque cette première rencontre où il vécut un véritable coup de foudre. Citoyenne britannique, D. débarquait d’Angleterre, « belle comme un rêve ». Il n’avait aucune chance de la séduire, pensa-t-il. Il n’était qu’un Juif autrichien sans le sou, qui avait quitté son pays en guerre. Il l’a revue un mois plus tard, par pur hasard, et l’a invitée à danser. « Why not ? » a-t-elle répondu. Ils ont répété le manège trois ou quatre fois, avant qu’il n’ose lui donner un premier baiser. Puis, sans se presser, en la dévêtant, il a découvert « l’Aphrodite de Milos devenue chair. [...] Nous nous sommes donnés l’un à l’autre entièrement. » Elle sera la première femme qu’il aimera corps et âme.

Déclaration d’amour

Petit à petit, cet amour se consolidera, en s’affirmant comme un ferment entre deux êtres fragiles qui se cherchent, jusqu’à ce qu’ils signent ce « pacte pour la vie par lequel chacun promettait à l’autre sa loyauté, son dévouement et sa tendresse ».

Gorz est un homme plutôt taciturne, un peu introverti, « à l’aise dans l’esthétique de l’échec et de l’anéantissement », il peut passer des journées entières sans dire un mot. Elle est tout le contraire. Exubérante, hyperactive, rigolote, séduisante et altruiste. Ils deviendront un couple complémentaire. « Notre rapport est devenu le filtre par lequel passait mon rapport au réel. »

Gorz passera sa vie à écrire, articles, livres, romans et essais, et à aimer Dorinne, à temps complet, abandonnant peu à peu ses réticences, comme si un intellectuel ne pouvait pas être un être de chair et de passion.

Sa femme sera attaquée par une maladie incurable, due à l’ingestion de médicaments six ans plus tôt. Dès lors, il se mettra à son service, fera tout pour atténuer ses maux de tête et prendra sa retraite comme journaliste pour demeurer à ses côtés. Jusqu’à leur dernier souffle. « Tu viens juste d’avoir quatre-vingt-deux ans. Tu es toujours belle, gracieuse et désirable. Cela fait cinquante-huit ans que nous vivons ensemble et je t’aime plus que jamais... »

C’est beau rare !

La Lanterne

Photo courtoisie

Arthur Buies a été un des rares libres penseurs du dix-neuvième siècle. Il en fallait du courage pour dénoncer les bigots et leurs bigoteries, bien avant les festivals de l’humour et les galas Juste pour rire. « J’entre en guerre ouverte avec toutes les stupidités, toutes les hypocrisies, toutes les infamies ; c’est-à-dire que je me mets sur le dos les trois quarts des hommes... » S’il revenait aujourd’hui, c’est plus que les trois quarts des hommes qu’il se mettrait sur le dos, tant l’hypocrisie et l’infamie ont gagné du terrain.

N’oubliez pas de réagir

Photo courtoisie

On dit que Pierre Elliot Trudeau se promenait toujours avec son dictionnaire des citations dans sa poche. Ça lui permettait d’éblouir la galerie et de faire croire à son immense culture. Ce petit livre réunit des phrases célèbres, drôles, punchées, de plus de 130 personnalités diverses issues de tous les milieux. Alors comme disait Nelson Mandela... ou Pablo Neruda... ou Andy Warhol, « je crois qu’avoir de la terre et ne pas l’abîmer est le plus bel art qu’on puisse désirer posséder ».

L’aventure extraordinaire des plantes voyageuses

Photo courtoisie

Voici une agréable lecture d’été. Vous avez devant vous les bonnes fraises rouges du Québec et soudain vous êtes pris d’une saine curiosité. D’où viennent ces fraises, avant d’arriver à l’île d’Orléans ? Et puis, cette rhubarbe dans le pot de confiture aux fraises que votre voisine vous a données ? Bon, je vous révèle le premier secret (il y en a dix dans cet ouvrage savoureux). La fraise a été ramenée du Chili en 1714 par « un corsaire-botaniste-explorateur-architecte-espion du nom prédestiné de Frézier ». Pour ce qui est de la rhubarbe et des huit autres plantes, à vous de les découvrir.

Les États-Unis et le monde

Photo courtoisie

Pour comprendre où s’en vont les États-Unis, il faut d’abord savoir d’où ils viennent. Il est bon de se rappeler le passé impérialiste des États-Unis alors qu’au début du vingtième siècle le gouvernement de Theodore Roosevelt affirme au Congrès le « rôle de police internationale » de son pays, justifiant ainsi une intervention soi-disant humanitaire à Cuba, qui venait pourtant de se libérer du colonialisme espagnol. Le monde s’est transformé, on le voit aujourd’hui, avec la guerre commerciale que livre Trump à la Chine, première puissance économique mondiale. Ce livre sans prétention brosse un rapide tour d’horizon.