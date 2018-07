McMAHON, Jacques



De Laval, le 22 juillet 2018, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Jacques McMahon, époux de Mme Estelle Senécal.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Nathalie (Benoit), Patrice (Diane) et Benoit, ainsi que ses 8 petits-enfants Naomie, Amélie, Annabelle, Jade, Laurence, Coralie, Alexis et Mathilde.Il laisse également ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 4 août de 14h à 17h au complexe funéraire:FABREVILLE, LAVAL (450) 473-5934Un hommage lui sera rendu par la famille vers 17h.