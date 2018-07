FAUCHER, Jean-Baptiste



À LaSalle, le 21 juillet 2018, à l'âge de 91 ans, est décédé Monsieur Jean-Baptiste Faucher, époux de Réjane Vandal.Outre son épouse bien aimée, il laisse dans le deuil ses enfants, Danielle (Michel), Marc (Louise) et Nicole (Michel), ses petits-enfants Geneviève, François, Marie-Ève, Maxim et Yannick, sa soeur Rita, son frère Marcel (Germaine), ainsi que plusieurs parents et amis.Monsieur Faucher a travaillé durant 42 ans à l'Impérial Tobacco.La famille recevra les condoléances le mercredi 1er août 2018 dès 14 heures à l'église St-Jean-de-Matha située au 2700 rue Allard à Montréal, H4E 2L8, suivi des funérailles à 15 heures.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Yvon-Brunet pour leurs bons soins prodigués.