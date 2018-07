C’est arrivé la semaine du... 29 juillet

29 juillet 1907

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal

Sir Robert Baden-Powell, ancien militaire anglais, forme le mouvement des scouts pour aider la jeunesse à s’épanouir moralement et physiquement. Le scoutisme est apparu au Québec, à Longueuil, vers 1920, avec un premier groupe : les Éclaireurs canadiens-français. Les autorités cléricales encouragent le mouvement et apprécient les valeurs de respect, entraide et débrouillardise, mêlées à l’époque à des pratiques chrétiennes. Dans les années 1950, les scouts font partie des activités jeunesse les plus populaires dans la classe moyenne.

30 juillet 1609

Au lac que les Iroquois nomment Kaniatarakwà:ronte, actuel lac Champlain, Samuel de Champlain tue trois Iroquois de son arquebuse dans une escarmouche. C’est le premier fait d’armes français en Amérique.

31 juillet 1936

C’est la première visite officielle d’un président américain au Québec. Franklin Delano Roosevelt est reçu à la citadelle de Québec avec les honneurs et par les notables de la province.

1er août 1930

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal

Parti trois jours plus tôt d’Angleterre, à son premier voyage avec des passagers, le dirigeable R-100 arrive à Saint-Hubert. De conception britannique, l’appareil est destiné aux vols transatlantiques et sa technologie devance alors celle de ses concurrents allemands. Il a un « jumeau » : le R-101, destiné au marché de l’Inde, alors toujours possession britannique. Le dirigeable et son équipage arrivent à Saint-Hubert 78 heures et 48 minutes après leur départ de Londres. Ils reçoivent un accueil digne de celui des vols spatiaux habités, quelques décennies plus tard.

2 août 1914

Naissance à La Tuque du poète et chansonnier québécois Félix Leclerc. Ses chansons, poèmes et prestations scéniques vont marquer le Québec de la Révolution tranquille.

3 août 1701

Des funérailles officielles tenues à l’église Notre-Dame soulignent le décès du chef huron Kondiaronk, survenu au cours des négociations de la Grande Paix de Montréal.