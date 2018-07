Drôles de fans

« Entre deux spectacles, j’ai reçu un gâteau périmé ! Je pense que ça faisait longtemps que la personne voulait me le donner. Tout était fondu et il ne sentait pas très bon ! L’intention était là, quand même. »

Stéphanie Lapointe Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

« Tout a commencé parce que c’était dimanche, et qu’il pleuvait, et que ça m’a donné le goût d’avoir un massage. C’est difficile de trouver un massage le dimanche, quand il pleut. J’ai donc cherché sur Google (première mauvaise idée) les mots clés : massage, Montréal. En deux clics et un coup de téléphone, j’avais un rendez-vous au nord de la rue Saint-Laurent, avec Jojo.

J’avoue que j’ai eu un doute sur le choix de mon salon, en voyant qu’il se trouvait au 3e étage d’un édifice louche, mais je suis montée quand même (deuxième mauvaise idée). Quand le gars à la réception m’a demandé s’il pouvait prendre ma photo avec son polaroid – il avait voté pour moi à Star Académie, tsé ! –, je n’ai pas eu le cœur de lui dire “Euh, non merci”.

Jojo a fini par arriver. Elle portait un top bleu à paillettes et je me rappelle que c’est là, quand j’ai vu toute cette quantité de paillettes, que je me suis dit : Steph, t’es vraiment nouille de t’être magasiné un spa sur Google. Mais il était trop tard, elle m’avait déjà dit : “Tu m’suis ?” Et je n’avais déjà pas eu le cœur de lui dire “Euh, non merci”.

Il faisait noir, je commençais presque à me détendre quand Jojo s’est approchée de mon oreille pour me demander : “Voudrais-tu un extra, Steph ?” Je me suis levée, comme “OK, ça suffit là !” Je suis sortie de la pièce et je me suis dirigée vers le gars à la réception. Ma photo était déjà accrochée sur le babillard, à côté de la caisse. J’ai pensé : pourvu qu’aucun journaliste ne mette les pieds ici, jamais. Et j’ai dit : “Je vais payer avec débit”. Évidemment, le gars a dit “Ah, non, je prends juste le cash”.

J’ai jeté mon orgueil par la fenêtre, et j’ai téléphoné à mon chum de l’époque en lui disant : “S’il te plaît, viens me rejoindre dans mon faux spa avec 100 $ cash, vite, pis demande-moi juste pas pourquoi je sens autant l’alcool­­­ à friction s’il te plaît, OK ? Bye”.

Fin de ma péripétie. Aujourd’hui, je prends plus de chance, je vais dans des endroits chics qui prennent les cartes débit. »