Du rire à portée de main

Le mois de juillet est plus que jamais synonyme d’humour au Québec, avec le nouveau Grand Montréal Comédie Fest, Juste pour rire et Zoofest. Puis, ComédiHa ! nous amène un peu plus loin en août. On aime rire et on en a besoin. Voici donc quelques occasions télévisuelles de pouffer de rire confortablement assis dans votre salon.

Galas ComédiHa !

Si, en saison « régulière », nous avons l’habitude de voir les Galas ComédiHa sur les ondes de Radio-Canada, sachez qu’actuellement, ceux de l’édition 2016 sont diffusés à Canal D. Les galas animés par P.A. Méthot, Mario Tessier et le légendaire Ti-Mé figurent à la programmation du week-end. Ce qui est intéressant des galas du populaire festival de Québec est l’originalité des numéros où les humoristes prennent un malin plaisir à jouer en groupe. Le ton diffère des galas Juste pour rire, qui nous proposent généralement une formule stand-up élaborée autour d’un thème.

Rire pancanadien

Photo unistv

La chaîne UnisTV a vu le jour pour mettre en valeur des productions qui tournent leurs objectifs sur ce qui se fait à travers le Canada francophone. C’est donc une vitrine dans le reste du pays pour les humoristes qu’on y retrouve. Ainsi, la série Trait d’humour a permis à des humoristes de la relève d’avoir une tribune. Actuellement, la chaîne diffuse D’un rire à l’autre, un événement qui se déroule à Edmonton et où des humoristes établis de partout au Canada se donnent rendez-vous. Une vingtaine d’humoristes, des Maritimes jusqu’aux Prairies, s’y illustrent. Parmi les Québécois, notons Korine Côté, Maxim Martin, Sylvain Larocque, Philippe Bond et Mike Ward.

Les origines de Réal Béland

Photo Canal D

Dimanche, à 20 h, Canal D rediffuse un documentaire fort intéressant sur Réal Béland. La formule est à la fois simple et touchante. On y voit l’humoriste raconter à ses quatre filles l’histoire de leur fameux grand-papa Ti-Gus, qu’elles n’ont malheureusement jamais connu, mais qui a marqué l’humour québécois. À travers des archives, Béland fils se revoit en coulisses auprès de son père, puis en tournée auprès de Denise Ti-Mousse Émond, sa fidèle complice. Un hommage du fils au père et une belle façon de transmettre le patrimoine culturel et, dans leur cas, familial.

Le party de P.A.

Photo d’archives Agence QMI, Joël Lemay

Ce dimanche toujours, mais à TVA, P.A. Méthot propose son traditionnel Party 80. Nous avons la fibre nostalgique et ces événements en sont la preuve puisqu’ils sont toujours présentés à guichets fermés dans des arénas. Celui-ci a été capté en 2015. P.A. aime y mettre de l’avant ses deux passions : l’humour et la musique, en compagnie d’amis aussi fous que lui. On le retrouve ici entouré de Peter MacLeod, Mario Tessier, Dominic Paquet et François Massicotte. Pour le volet musical, notons la participation d’icônes de ces années : Men Without Hats, The Box, Martine St-Clair et Les B.B. alors que Patrick Bourgeois était toujours des nôtres.

Le National d’impro 2017

Photo Éric Myre

Les dimanches après-midi à Télé-Québec sont consacrés à la LNI (Ligue nationale d’improvisation). Ce jeu créé il y a plus de 40 ans est toujours très populaire et pratiqué dans un grand nombre d’écoles. Le National de l’impro se veut une formule renouvelée, élaborée avec la collaboration de Juste pour rire dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal. Huit équipes s’y affrontent, dont celle de Montréal, de Pier-Luc Funk, celle de l’Outaouais, de Salomé Corbo, ou encore celle de l’Estrie, de Luc Senay.

Comique sur mesure

Photo Ztélé

La chaîne Ztélé propose un concept amusant : Comédie sur mesure, une émission qui, à chaque épisode, téléporte, dans un village du Québec, un humoriste qui doit aller à la rencontre des gens afin de mieux les connaître, pour créer un numéro pour eux.

Spectacles privés

Vous n’avez pas eu l’occasion de voir vos humoristes préférés à l’œuvre sur scène lors de leur dernière tournée ? Illico offre, pour 3,99 $, des captations des spectacles de Louis-José Houde, François Bellefeuille, Patrick Huard, Lise Dion, Laurent Paquin, Cathy Gauthier, Stéphane Rousseau, Martin Matte, Fabien Cloutier et plusieurs autres. C’est comme avoir un spectacle privé dans son salon !

Dany Boon sur Netflix

photo Netflix

Le volet humour de Netflix se développe à grande vitesse. En témoigne l’annonce récente de la captation de monologues de Louis-José Houde, François Bellefeuille, Katherine Levac et Adib Alkhalidey, qui bénéficieront de la visibilité de la plateforme en 2019. L’acteur français Dany Boon (Les Chtis) peut actuellement s’y faire voir. Son plus récent one-man-show, Dany de Boon des Hauts-de-France, qu’il a présenté pendant deux ans en France, y est offert. Une façon efficace d’étendre son talent au-delà des frontières.

Gad Elmaleh sur Netflix

Photo Netflix

Le populaire humoriste français qui a une affinité particulière avec le Québec, ayant vécu quelques années à Montréal, propose deux spectacles en exclusivité sur Netflix. Il y a quelques années, l’humoriste et acteur a tenté de conquérir le marché américain et s’est installé à New York. Son premier one-man-show en anglais, American Dream, aborde notamment les différences culturelles auxquelles il s’est buté. De plus, on peut y voir Gad Elmaleh part en live, un spectacle en français qui a été enregistré devant un public chez nous, à Montréal. Un peu dans la même veine, il y raconte sa nouvelle vie aux États-Unis.

In english

Le retour de Sacha Baron Cohen

Photo Showtime

Connaissez-vous Borat, Ali G ou le journaliste mode kazakh Brüno ? Ils sont tous issus de l’imaginaire excentrique de l’acteur humoriste britannique Sacha Baron Cohen, qui aime jongler avec le malaise et frayer avec la controverse. Cohen est un électron libre dans cette ère du political correctness. S’il s’était fait discret récemment, le voici de retour sur la chaîne Showtime (dimanche, 22 h) avec une nouvelle émission politico-satirique : Who’s America. Sachez qu’avant même sa première diffusion il y a deux semaines, un autre scandale s’ajoutait au CV de l’artiste, Sarah Palin s’étant plainte sur les réseaux sociaux d’avoir été piégée par l’acteur incarnant un vétéran de guerre handicapé. La série se veut, dit-on, un portrait corrosif des États-Unis. Et on en a bien besoin par les temps qui courent.

D’autres spectacles privés

photo Netflix

La plateforme Netflix mise beaucoup sur l’humour et s’est entendue avec plusieurs humoristes pour la diffusion de leurs spectacles. Dave Chappelle propose deux shows, et on peut y voir Tamborine, un one-man-show que Chris Rock a préparé exclusivement pour le diffuseur. Il y parle de paternité, d’infidélité et de politique américaine.

Dans la tête de Robin Williams

Photo HBO

Il n’était pas qu’un grand humoriste, mais aussi un énorme acteur dramatique. Robin Williams était un artiste aux rares qualités. Il est malheureusement parti trop tôt. Il y a deux semaines, la chaîne HBO (plusieurs rediffusions) présentait le documentaire Robin Williams : Come Inside My Mind, portrait d’un artiste hors-norme. Il est fascinant de le voir travailler, mais aussi de réentendre des entrevues captées au fil des années. Si nous connaissons bien l’acteur, nous n’avons pas eu souvent, au Québec, l’occasion de voir l’humoriste sur scène. Le documentaire propose quelques savoureux numéros de stand-up.