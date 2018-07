Dr J.-Robert Ouimet , C.M., C.Q., Ph.D.;

M.B.A., Ph.D.h.c., M. Sc. P. S.



À Montréal, le 18 juillet 2018 a été rappelé par le Seigneur Dr J.-Robert Ouimet, époux depuis 53 ans de Myriam Maes, originaire de Belgique. Il laisse aussi dans le deuil ses filles Joanne Ouimet (Didier) et Marie-Diane Ouimet (Guillaume), ses fils J. René Ouimet II (Jovanka) et John Robert Ouimet (Marie Chantale) et ses petits-enfants Christophe, Hélène, Amélie, Julien-Robert, Élizabeth et Nicolas. Il laisse également ses deux sœurs Francine Ouimet Beaudet (Régent) et Suzanne Ouimet Oliff ainsi que de nombreux neveux et nièces.Dr J.-Robert Ouimet était le fils de J.-René Ouimet, fondateur du groupe Ouimet - Cordon Bleu, Clark et Paris Pâté. Sa mère, Thérèse était la fille de Joseph Drouin, avocat et généalogiste. Son épouse Myriam est la fille de Lionel Maes, industriel belge, et de Jeanne Van Ginderdeuren.Le Dr Ouimet était président du conseil d'administration de Holding O.C.B. inc. et d'Aliments Ouimet - Cordon Bleu - Clark - Paris Pâté. Il était également membre fondateur de la Fondation " À Dieu Va ". Le Dr Ouimet a acquis l'entreprise familiale en 1965. Avec les équipes de management consécutives, il a fait fructifier l'entreprise, fondée en mars 1933.Au moment de son décès, il était encore ou il avait été membre des conseils d'administration des Jeunesses Musicales du Canada, de l'Orchestre Symphonique de Montréal, de l'Institut de Recherche Clinique de Montréal (IRCM), de l'International Spirit at Works Awards de New York, de l'École des Hautes Études commerciales, du Musée du Château Ramezay, du Musée d'Art Contemporain, de la Banque Nationale du Canada, de la Chambre de commerce du Canada, du Conseil Canadien des Chefs d'Entreprise (CCCE), du Conseil du Patronat du Québec (CPQ), de Corporate Foods, de Grocery Products Manufacturers of Canada, de l'Industrielle Alliance, de l'Industrielle Alliance Financière, de Pétro-Canada, de la Société Québécoise d'Initiatives Agro-alimentaires (SQIA), de Zellers et de la Société Générale de Financement (SGF).Dr J.-Robert Ouimet était diplômé de l'École des Hautes Études Commerciales de Montréal avec une licence en sciences commerciales et a été président de l'Association des étudiants des HEC. Il détenait une Maîtrise en sciences politiques et sociales (magna cum laude) de l'Université de Fribourg, un MBA de l'Université Columbia ainsi qu'un Doctorat en sciences économiques et sociales (magna cum laude) de l'Université de Fribourg. En 2008, les étudiants de l'École des HEC l'ont élu " Mentor du siècle " à l'occasion du 100e anniversaire de fondation de l'École. En 2009, le Conseil du Patronat du Québec lui a décerné le Prix carrière. Il a aussi reçu en 2010 un Doctorat honorifique de la Faculté de Théologie et de Philosophie de l'Université Laval.Catholique très engagé, il a consacré les dernières 40 années de sa vie à promouvoir la doctrine sociale chrétienne auprès des milieux d'affaires. Sa première rencontre avec Mother Teresa - sanctifiée depuis - en avril 1983 à Calcutta le bouleversa et transforma sa vie. Il retourna à Calcutta trois autres fois. Il revit Mother Teresa plus tard à Rome, New York et Washington. Celle-ci vint aussi à trois reprises au Québec : tout d'abord, pour recevoir un doctorat honorifique de l'Université Laval, puis en 1986 à Montréal, à l'invitation du Dr Ouimet, pour livrer son témoignage personnel à plus de 2 200 leaders réunis à l'Hôtel Reine Élizabeth, et une troisième fois, pour visiter l'une des usines du groupe alimentaire du Dr Ouimet. Mother Teresa a aussi bien voulu écrire 21 lettres, dont plusieurs manuscrites, au Dr Ouimet au cours de sa vie.En 1971, il fut, avec le Maire Jean Drapeau, co-fondateur des " Déjeuners de la prière ", auxquels à ce jour environ 26 500 Canadiens et étrangers ont participé. Il fut également l'instigateur, avec l'aide de la Fondation " À Dieu Va ", du co-financement de projets pour promouvoir la foi chrétienne et catholique. C'est ainsi qu'il donna près de 340 conférences sur trois continents portant sur le modèle de management décrit dans sa thèse de doctorat. Ces conférences publiques ont été données par le Dr Ouimet notamment à des étudiants de MBA et de doctorats des meilleures écoles de management à travers le monde. Ces conférences décrivaient comment il est possible de donner une nouvelle vie, plus humaine, équitable et motivante, au système d'économie de marché. Sa thèse de doctorat est résumée dans quatre éditions du " Livre Doré ", tiré à 22 000 exemplaires, en langues française, anglaise, espagnole et polonaise.En 1998, aux HEC, il fut initiateur et co-fondateur du FIMES / Forum International sur le Management, l'Éthique et la Spiritualité. En 2002, il fut l'initiateur et le fondateur du CIRAN (Comité International de Réflexion et d'Action sur Notre Projet).Le Dr Ouimet était Chevalier de l'Ordre Souverain et Militaire de Malte, Chevalier de l'Ordre des Gardiens du Mont-Sion et du Saint-Sépulcre, Chevalier de l'Ordre national du Québec et Membre de l'Ordre du Canada.La devise de la famille de J.-René Ouimet et de Thérèse Drouin Ouimet, de Myriam Maes Ouimet et du Dr J.-Robert Ouimet est: " À Dieu Va ". En vieux Breton, cela correspond à < Doue D Ho Miro >, un " souhait d'envoi " prononcé par les parents à leur enfants qui quittaient la France par le port de Saint Malo pour venir s'installer en Nouvelle-France." Priez pour gérer avec Dieu ".Cette devise a été suggérée pour l'entreprise par Mother Teresa au Dr Ouimet en 1985 à Calcutta.En 2018, les membres des conseils d'administration du groupe Ouimet comprennent notamment Son Excellence L. Yves Fortier, John LeBoutillier, Louis Roquet et Luc Villeneuve.La Famille recevra les condoléances le dimanche 29 juillet de 17h30 à 20h00 et le lundi 30 juillet de 15h00 à 17h00 et de 18h00 à 21h00 auLes funérailles seront célébrées à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde, boulevard René-Lévesque ouest à Montréal, le mardi 31 juillet à 10h30.Au lieu de fleurs, la Famille apprécierait des dons aux Missionnaires de la Charité (Sœurs de Mère Teresa), 2465, rue Champagne, Montréal, H2K 2G9.