Elle avait le « job de rêve ». Comme responsable de la production logistique chez evenko, Gabrielle Larue veillait à l’organisation de grands festivals de musique comme îleSoniq et Osheaga. Elle trouvait toutefois que son travail manquait d’action, surtout entre les événements.

« Le travail de bureau, ce n’est pas pour moi », raconte Gabrielle qui a tout lâché pour fonder son entreprise, Locketgo.

Locketgo offre un service de location de casiers pour les promoteurs en événementiel ainsi que pour les festivaliers.

D’un festival à l’autre, Gabrielle a bien vu qu’il y avait un besoin à combler : quoi faire de ses effets personnels lorsqu’on assiste à un événement ? De là l’idée de créer des casiers que l’on peut réserver sur une plateforme en ligne pour ranger sacs à dos, ordinateurs et autres objets. Les utilisateurs ont aussi accès à des stations de recharge cellulaire à haut volume de même qu’à une aire de repos.

Projet parallèle

Gabrielle Larue a démarré son entreprise alors qu’elle était en poste chez evenko. « Mes boss ont accepté que je monte mon projet en parallèle, raconte-t-elle. Ils m’ont même encouragée. Ils ont toujours su que je n’étais pas faite pour le travail de bureau. »

Au bout de six mois, elle a toutefois compris qu’elle ne pourrait tenir le rythme bien longtemps et a donné sa démission en 2016.

Gabrielle Larue a financé le démarrage de son entreprise avec ses économies. Elle a aussi pu compter sur l’appui financier de ses parents et de son frère. Evenko, qui est son plus gros client, lui a également donné un sérieux coup de pouce en faisant un dépôt sur leurs premiers contrats de collaboration.

« En partant, j’avais le meilleur client. C’est sûr que ça aide », explique l’entrepreneure.

En cours de route, elle a trouvé une associée, Catherine D’Avril, qui est responsable du marketing.

Aujourd’hui, Locketgo est sur une lancée. Les deux femmes visent à développer de nouveaux marchés, dont ceux des événements corporatifs et sportifs. Elles se lancent également à l’exportation. Leurs premières cibles : les États-Unis, notamment la Californie qui accueille des festivals de musique d’envergure, et l’Australie où la saison des festivals commence quand se termine celle en Amérique du Nord.

Réseau de mentors

Elles n’ont pas hésité à aller chercher de l’aide pour assurer le développement de l’entreprise. Elles ont été acceptées dans deux programmes d’accélération, soit Centech et FounderFuel. Gabrielle Larue fait aussi partie des lauréats 2018 du mouvement Adopte inc. Cela lui a valu une bourse de 24 000 $ et d’être « adoptée » par David Bensadoun, chef de la direction chez Aldo, qui agit comme mentor.

« Cette aide est essentielle, explique Gabrielle. Ça change tout, surtout pour une première entreprise. Ça ouvre des portes et élargit le réseau de mentors. »

Lors du récent Startupfest, Locketgo a reçu le prix Choix des grands-mères, grâce à un argumentaire convaincant devant le jury composé de cinq femmes qui viennent pour certaines du milieu des affaires. À la clé, un séjour de deux semaines à la Startup Embassy, un incubateur d’entreprises technologiques de la Silicon Valley.

Le prix est reconnu dans l’industrie et pourrait donner un bon coup d’accélérateur à l’entreprise.

« On dit que les grands-mères ne se trompent jamais ! raconte Gabrielle Larue. Le voyage en Californie tombe pile. Je vais en profiter pour établir des contacts pour nous lancer sur ce marché. »

Bref, l’entrepreneure ne sera pas souvent au bureau ces prochains mois. Ce qui est loin de lui déplaire, elle qui se qualifie de « travailleuse compulsive ».

« L’entrepreneuriat, c’est vraiment ma voie. J’ai 15 idées d’entreprises en tête », lance-t-elle en riant.

Sa meilleure décision

« D’avoir dit oui à Catherine [D’Avril] qui voulait m’aider au départ de Locketgo. Elle est aujourd’hui associée. Elle voit à tout. C’est la colle de l’entreprise ! »

Sa pire décision

« D’avoir embauché des gens qui sont juniors en technologies. Ça m’a fait perdre beaucoup de temps. »

Son parcours