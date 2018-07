Heavy Montréal: après Marilyn Manson, le déluge!

Invité de marque de la 10e édition de Heavy Montréal, Marilyn Manson a terminé sa prestation sous une pluie torrentielle, à l’île Notre-Dame, samedi soir.

Bien que la météo annonçait de telles intempéries, rien, sur place, ne laissait présager pareille issue au concert de l’enfant terrible du métal, qui était inscrit à l’horaire à 19 h 15 sur la scène Heavy, et qui a débuté une quinzaine de minutes plus tard.

Le ciel était alors d’un bleu éclatant, dans une température parfaite pour tout rassemblement du genre. Il aura fallu à peine une heure pour que le scénario se modifie brutalement.

Le ciel est devenu de plus en plus noir et pesant, et l’averse s’est tout à coup abattue, drue, voire violente. Tous ont couru aux abris des alentours, kiosques de nourriture et autres tentes de commodités, pendant que Manson poussait ses dernières notes gutturales.

Une voix a alors résonné sur le site pour aviser que les activités étaient temporairement interrompues, pendant que des agents de sécurité escortaient les gens à l’extérieur du terrain de Heavy Montréal. Le rendez-vous avec Marilyn Manson n’aura finalement été amputé que d’une dizaine de minutes.

La patience des plus tenaces aura toutefois été récompensée, puisque le déluge s’est tu rapidement. Un peu partout, on pouvait voir des spectateurs enlever leur chandail pour en tordre l’excès d’eau et continuer à fêter, torses nus. Des spectatrices aussi...

Le groupe Emperor, autre pilier de la programmation de Heavy Montréal 2018, est monté sur la scène de l’Apocalypse comme prévu, autour de 20 h 30, et le chanteur Rob Zombie se produisait, tel que promis, depuis 21 h 30, au moment d’écrire ces lignes.

Manson tranquille

Avant que Dame Nature ne fasse des siennes, Marilyn Manson a offert un spectacle étonnamment calme, compte tenu de sa réputation imprévisible.

On s’attendait à ce que le caricatural personnage s’énerve, qu’il crache sur la foule ou refuse de chanter, mais il n’en fut rien.

De bonne humeur, le visage bariolé de noir, Manson s’est souvent jeté par terre, a hurlé sa musique, a balancé des t-shirts au parterre ou s’est caché derrière son petit autel blanc marqué d’une croix anti-chrétienne, avec ou sans chapeau ou manteau de plumes.

Une assistance de noir vêtue, tout aussi sage, qui ne remplissait pas tout l’espace devant l’artiste, a abondamment battu des bras avec lui et a entonné sa légendaire et allongée relecture du classique «Sweet Dreams», entre autres.

Retour

Après une année de pause en 2017 – en raison du réaménagement du parc Jean-Drapeau, où son offre se déploie habituellement – Heavy Montréal reprenait du service ce samedi et dimanche, 28 et 29 juillet, à l’île Notre-Dame, près du Casino de Montréal.

L’événement retrouvera ses installations coutumières l’an prochain, lorsque les rénovations du parc Jean-Drapeau seront terminées.

L’organisateur evenko n’était pas en mesure de fournir les chiffres d’achalandage de la première journée du festival, samedi soir.